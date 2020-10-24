Слуцкий о Евтиче: «Игрок должен умереть на поле, чтобы соперник заслужил удаление, наверное»

Главный тренер подвел итоги матча Бетсити Кубка России против хабаровского СКА (0:1).

– Мы потеряли двух основных игроков основного состава, потратили кучу сил, еще и не прошли в следующую стадию Кубка, поэтому у нас здесь сплошное комплексное разочарование.

– Сильно ли повлиял сбитый режим? Игроки долгое время, такое чувство, не могли проснуться.

– Всем тяжело играть в , это понятно. У нас нет такого опыта. Мы выбрали единственный вариант – прилететь в день игры, прилетели за три часа до начала матча.

Нет, это понятно, что и перелет всегда тяжелый, и поле искусственное, и в таких погодных условиях мы не играли. Но все эти оправдания уже не имеют никакого значения.

– В начале матча бросилось в глаза, что хозяева лучше работают с мячом. Дело в искусственном поле, к которому надо было привыкнуть?

– Дело во всем. Дело в состоянии, в котором нужно играть. Я не думаю, что у нас был такой опыт, когда ты играешь с самолета, при семичасовой разнице во времени, искусственное поле, холод.

Я понимал, что игра будет тяжелая, поэтому мы выставили по существу максимально возможный стартовый состав.

– «Рубин» создал не так много моментов, как в играх . Сказалось ли отсутствие Хвичи и Деспотовича?

– Повторюсь, здесь скорее сказались все перечисленные выше факторы.

Если бы даже были Деспотович и Квара, не думаю, что моментов было бы принципиально больше. Потому что слишком непривычные для нас были условия, с которыми, к сожалению, мы не справились.

– Какое состояние у Евтича? Останется ли он в Хабаровске? Заслужил ли игрок СКА в том эпизоде красную?

– Наверное, по версии арбитра игрок должен был умереть на футбольном поле, чтобы заслужить удаление у соперника.

На мой взгляд, когда футболист разбивает локтем нос и человек просто теряет сознание от этого удара… Надо было только, наверное, убить, чтобы арбитр его удалил.

На мой взгляд, это однозначная красная карточка. Я не пытаюсь винить судью в нашем поражении, но если мы говорим про эпизод с Евтичем, то там красная карточка.

По состоянию Евтича. Мы боялись, что может быть кровоизлияние в мозг. К счастью, этого не произошло, поэтому врачи дали ему разрешение лететь. У него перелом носа и очень сильное сотрясение мозга, – сказал тренер.

Главным судьей матча сегодня был Павел Шадыханов.

Хавбек «Рубина» Евтич потерял сознание после удара в голову в игре Кубка России против СКА