Карпин о потерях «Ростова»: «Обиднее всего за Зайнутдинова, но ЦСКА есть ЦСКА, денег больше»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, кого из игроков было больше всего жаль терять в минувшее трансферное окно.
– Потеря какого из ушедших футболистов наиболее чувствительна для вас?
– Так нельзя говорить – все парни провели в команде определенное время, их не нужно было учить алфавиту с буквы А. Всех не хотелось терять, но обиднее всего за Зайнутдинова. Год мы его готовили, восстанавливали, и Баха только начал выходить на тот уровень, который мы ожидали – и вот его забрали вопреки нашему желанию.
– По моим ощущениям, и вопреки его желанию.
– В какой-то степени – да. Баху здесь все устраивало, но ЦСКА есть ЦСКА, денег больше, все понятно.
– Фактор «денег больше» – ключевой при переходах футболистов в это окно?
– Очень ощутимый, естественно.
– Было такое, что футболисты подходили и просили отпустить, потому что «там» дают зарплату в пять раз больше?
– Про зарплату никто не говорил. Я и сам был футболистом, все понимаю. И когда называется клуб, куда зовут, про зарплату понятно и так – она больше, чем у нас, – сказал Карпин в интервью «РБ-Спорт».