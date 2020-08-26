Карпин о потерях «Ростова»: «Обиднее всего за Зайнутдинова, но ЦСКА есть ЦСКА, денег больше»

Главный тренер рассказал, кого из игроков было больше всего жаль терять в минувшее трансферное окно.

– Потеря какого из ушедших футболистов наиболее чувствительна для вас?

– Так нельзя говорить – все парни провели в команде определенное время, их не нужно было учить алфавиту с буквы А. Всех не хотелось терять, но обиднее всего за Зайнутдинова. Год мы его готовили, восстанавливали, и Баха только начал выходить на тот уровень, который мы ожидали – и вот его забрали вопреки нашему желанию.

– По моим ощущениям, и вопреки его желанию.

– В какой-то степени – да. Баху здесь все устраивало, но ЦСКА есть , денег больше, все понятно.

– Фактор «денег больше» – ключевой при переходах футболистов в это окно?

– Очень ощутимый, естественно.

– Было такое, что футболисты подходили и просили отпустить, потому что «там» дают зарплату в пять раз больше?

– Про зарплату никто не говорил. Я и сам был футболистом, все понимаю. И когда называется клуб, куда зовут, про зарплату понятно и так – она больше, чем у нас, – сказал Карпин в интервью «РБ-Спорт».