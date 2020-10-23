«Локомотив» идет 3-м в группе ЛЧ после трех туров

Завершился третий тур Лиги чемпионов.

В группе A «Локомотив» дома сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), а в гостях разгромила (6:2).

Московский клуб после трех матчей занимает третье место в квартете, дающее право выступить в плей-офф Лиги Европы.

25 ноября «Локо» в гостях сыграет с «Атлетико», 1 декабря примет «Ред Булл», а завершит групповой этап выездом к «Баварии» 9 декабря.

Симеоне и весь «Атлетико» тоже впечатлены «Локо» – Гильерме, контратаками и даже русским фан-клубом 👏