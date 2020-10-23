Марко Николич: «Локо» с «Атлетико» сыграл хуже, чем с «Баварией». Но очко все же у нас, оно важно»

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча с «Атлетико» (1:1) в Лиге чемпионов.

«Сложная игра, команда билась, эмоциональный матч, сумасшедший футбол!

Против «Баварии» играли суперхорошо, создали много моментов, но не набрали очков. Сегодня играли хуже, но очко все же у нас, оно будет очень важным в борьбе за выход из группы.

Поздравляю команду с отличной борьбой. И болельщиков – отличная поддержка. Но есть над чем работать. Готовимся!

Качество игры было лучше с «Баварией». Но наши соперники играют в разный футбол.

Очевидно, что «Атлетико» очень мотивирован, это было заметно. Качественно атаковали, действовали в центре, нам было сложно. Нам немного помогла удача», – сказал Николич.

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