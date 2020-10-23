«Динамо» просит КДК на 7 игр дисквалифицировать Тетрашвили. Он наступил на Шиманьского

Теги премьер-лига Россия дисквалификации Динамо Москва КДК РФС Константин Алексеев Гурам Тетрашвили Тамбов Себастьян Шиманьски Спорт-Экспресс Футбол

«Динамо» хочет, чтобы защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили получил 7-матчевую дисквалификацию после того, как наступил на лежащего хавбека москвичей Себастьяна Шиманьского в матче 13-го тура РПЛ.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, «Динамо» направило письмо в КДК РФС с просьбой назначить Тетрашвили максимальное наказание – 7-матчевую дисквалификацию.

Клуб принял во внимание преднамеренность действий футболиста, его словесные оскорбления и отсутствие извинений перед Шиманьским.

При этом у бело-голубых нет вопросов к руководству «Тамбова», с которым сложившуюся ситуацию спокойно обсудили. «Динамо» лишь хочет защитить своего футболиста.

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