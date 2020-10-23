«Динамо» просит КДК на 7 игр дисквалифицировать Тетрашвили. Он наступил на Шиманьского

«Динамо» хочет, чтобы защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили получил 7-матчевую дисквалификацию после того, как наступил на лежащего хавбека москвичей Себастьяна Шиманьского в матче 13-го тура РПЛ.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, «Динамо» направило письмо в КДК РФС с просьбой назначить Тетрашвили максимальное наказание – 7-матчевую дисквалификацию.
Клуб принял во внимание преднамеренность действий футболиста, его словесные оскорбления и отсутствие извинений перед Шиманьским.
При этом у бело-голубых нет вопросов к руководству «Тамбова», с которым сложившуюся ситуацию спокойно обсудили. «Динамо» лишь хочет защитить своего футболиста.
«Я не крыса». Тетрашвили раскаялся: извинился, что наступил на лежащего Шиманьского и получил вторую красную
Ужасный поступок от Тетрашвили 🙆♂️— Матч ТВ (@MatchTV) November 1, 2020
Просто ЗАЧЕМ?!?! 🤦♂️https://t.co/R6k9KdLqql pic.twitter.com/RrG6TtFccW