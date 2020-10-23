«Динамо» просит КДК на 7 игр дисквалифицировать Тетрашвили. Он наступил на Шиманьского

«Динамо» хочет, чтобы защитник «Тамбова» получил 7-матчевую дисквалификацию после того, как наступил на лежащего хавбека москвичей Себастьяна Шиманьского в матче 13-го тура .

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, «Динамо» направило письмо в КДК РФС с просьбой назначить Тетрашвили максимальное наказание – 7-матчевую дисквалификацию.

Клуб принял во внимание преднамеренность действий футболиста, его словесные оскорбления и отсутствие извинений перед Шиманьским.

При этом у бело-голубых нет вопросов к руководству , с которым сложившуюся ситуацию спокойно обсудили. лишь хочет защитить своего футболиста.

«Я не крыса». Тетрашвили раскаялся: извинился, что наступил на лежащего Шиманьского и получил вторую красную