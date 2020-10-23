Пеп об ЛЧ: «Здесь очень тяжело. Взгляните на успехи «Аталанты» и «Шахтера». Невообразимо, раньше такого не было»

Теги Аталанта Шахтер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о перспективах команды в Лиге чемпионов.

«Здесь тяжело, очень тяжело. Есть много примеров, подтверждающих то, что я говорю. Здесь больше игр против более подготовленных тренеров. Больше матчей, в которых тренеры знают, что они должны делать.

Команды здесь сильнее. В каждом клубе больше денег, а не только в нескольких командах. У многих есть возможность тратить и покупать игроков.

Это сложно. Взгляните на «Аталанту» в прошлом сезоне, на полуфиналистов Лиги чемпионов, на борьбу в Серии А – это было невероятно. Взгляните на «Шахтер» в матче с «Реалом», который затем сыграл вничью с «Интером». Это невообразимо, раньше такого не было. 

Пробиться в плей-офф непросто. Каждый раз, когда мы попадаем туда, я говорю игрокам: «Поздравляю, наслаждайтесь моментом». Выход в следующий раунд – первый успех сезона», – заявил Гвардиола.

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