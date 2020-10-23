Фанаты «Зенита» поддерживают команду с балконов дома у стадиона «Химок». Матч проходит без зрителей

Болельщики нашли способ поддержать свою команду во время матча 13-го тура против «Химок» (1:0, первый тайм).

Фанаты расположились на балконах дома, расположенного рядом со стадионом «Арена Химки», на котором проходит игра. Сообщается, что болельщики сине-бело-голубых заняли три балкона.

Напомним, что матч между «Химками» и «Зенитом» проходит при пустых трибунах. Согласно постановлению от 19 октября 2020 года, все спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся без участия зрителей.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.