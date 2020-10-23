Два участника ЛЧ проиграли в РПЛ в субботу. «Зенит» завтра встретится с «Химками»

Прошли несколько матчей 13-го тура .

Два представителя России в Лиге чемпионов из трех проиграли свои матчи. омотив» уступил «Сочи» (1:2), а «Краснодар» – «Ахмату» (0:2).

«Зенит» – третий российский представитель в ЛЧ – завтра, 1 ноября, сыграет на выезде с «Химками».

Во втором туре Лиги чемпионов, который прошел на этой неделе, проиграл дортмундской «Боруссии» (0:2), «Локо» – «Баварии» (1:2), а «Краснодар» крупно уступил «Челси» (0:4).

Напомним, в 12-м туре чемпионата России все три клуба, выступающие в ЛЧ, проиграли.

«Краснодару» плохо после Лиги чемпионов – безнадежно сгорели в Грозном. И скатились на 10-е место 😰