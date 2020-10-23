«Спартак» продолжает погоню за чемпионством. Сможет ли Карпин остановить Тедеско?

Сегодня «Спартак» примет «Ростов», начало встречи – в 16:30.

«Спартак» – единоличный лидер РПЛ. Победа над «Краснодаром» в прошлом туре стала для команды Тедеско восьмой из двенадцати игр в чемпионате.

Для ростовчан старт сезона выдался трудным. Команда идет 6-й в чемпионате и в последних 3-х матчах добилась лишь одной победы – над «Ахматом» (3:0), проиграв «Сочи» (2:4) и «Химкам» (0:2).

В чемпионате России «Спартак» не может победить «Ростов» с 2018 года: безвыигрышная серия москвичей достигла уже четырех матчей. Состоится ли пятый такой матч?

БК Betcity прогнозирует, что конец серии настанет именно сегодня: кэф на победу красно-белых – 1,77, на победу «Ростова» – 5,3.

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