Зинедин Зидан: «Критика Бензема не ударит по Винисиусу. Раньше сам так делал, и меня тоже ругали»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался на тему разногласий между форвардом Каримом Бензема и вингером Винисиусом Жуниором.

Нападающий выразил недовольство игрой бразильца в матче Лиги чемпионов с «Боруссией» Менхенгладбах в разговоре с защитником Ферланом Менди. Слова Бензема расшифровали французские медиа.

«Я не думаю, что критика ударит по Винисиусу. В наше время много камер, больше, чем раньше, но все остается на поле. Так всегда было. Раньше я и сам так делал, и меня тоже критиковали.

Он молод, у него есть настоящее и будущее в Мадриде. Винисиус хорошо работает, я замечаю это. Это мальчик, который хочет учиться, совершенствоваться, и это хорошо для тренера и команды.

Самое главное, что вопрос уже улажен, игроки поговорили друг с другом. Все нормально», – сказал Зидан.

Бензема поговорил с Винисиусом по поводу нежелания пасовать бразильцу. Они уладили вопрос

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