Райан Гиггз: «До чемпионства «МЮ» может пройти 15-20 лет»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз высказался о перспективах на чемпионство в Премьер-лиге.

«Может пройти 15-20 лет до этого события, особенно если Клопп и Гвардиола останутся. У них есть ресурсы и игроки.

Есть пример , они выиграли чемпионат Англии в 1990 году и думали, что скоро выиграют его снова.

Даже Клоппу понадобилось четыре с половиной года, чтобы выиграть АПЛ. Это займет много времени. Нужно осмыслить то, что сделал Клопп», – заявил Гиггз в подкасте Джейми Каррагера.