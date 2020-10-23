Райан Гиггз: «До чемпионства «МЮ» может пройти 15-20 лет»

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Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз высказался о перспективах «Манчестер Юнайтед» на чемпионство в Премьер-лиге.

«Может пройти 15-20 лет до этого события, особенно если Клопп и Гвардиола останутся. У них есть ресурсы и игроки.

Есть пример «Ливерпуля», они выиграли чемпионат Англии в 1990 году и думали, что скоро выиграют его снова. 

Даже Клоппу понадобилось четыре с половиной года, чтобы выиграть АПЛ. Это займет много времени. Нужно осмыслить то, что сделал Клопп», – заявил Гиггз в подкасте Джейми Каррагера.

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