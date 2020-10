Гол Киммиха «Локомотиву» претендует на звание лучшего во 2-м туре ЛЧ

УЕФА запустил голосование за лучший гол во втором туре группового этапа чемпионов.

В список номинантов включены четыре игрока.

Полузащитник «Ференцвароша» Токмак Нген забил мяч в игре с киевским «Динамо» (2:2).

Форвард из Менхенгладбаха Маркус Тюрам открыл счет в матче с «Реалом» (2:2).

Хавбек «Баварии» забил победный гол в игре с (2:1).

Нападающий «Аталанты» сравнял счет в матче с «Аяксом» (2:2).

