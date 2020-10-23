Рэшфорд, Феликс, Сапата и Кин претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На это звание претендуют четверо.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сделал хет-трик в матче с «РБ Лейпциг» (5:0).
Полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс забил два гола в игре с «Зальцбургом» (3:2).
Нападающий «ПСЖ» Мойзе Кин оформил дубль в матче с «Истанбулом» (2:0).
На счету форварда «Аталанты» Дувана Сапаты два гола в игре с «Аяксом» (2:2).
Вау, Рэшфорд! Сделал хет-трик за 17 минут после выхода на замену и повторил достижение Сульшера