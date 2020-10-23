Рэшфорд, Феликс, Сапата и Кин претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Теги ПСЖ Аталанта Манчестер Юнайтед Атлетико Лига чемпионов УЕФА рейтинги Дуван Сапата Маркус Рэшфорд Мойзе Кин Жоау Феликс Футбол

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На это звание претендуют четверо.

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сделал хет-трик в матче с «РБ Лейпциг» (5:0).

Полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс забил два гола в игре с «Зальцбургом» (3:2).

Нападающий «ПСЖ» Мойзе Кин оформил дубль в матче с «Истанбулом» (2:0).

На счету форварда «Аталанты» Дувана Сапаты два гола в игре с «Аяксом» (2:2).

Вау, Рэшфорд! Сделал хет-трик за 17 минут после выхода на замену и повторил достижение Сульшера

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