Рэшфорд, Феликс, Сапата и Кин претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока второго тура группового этапа чемпионов. На это звание претендуют четверо.

Форвард сделал хет-трик в матче с «РБ Лейпциг» (5:0).

Полузащитник Жоау Феликс забил два гола в игре с «Зальцбургом» (3:2).

Нападающий Мойзе Кин оформил дубль в матче с «Истанбулом» (2:0).

На счету форварда «Аталанты» Дувана Сапаты два гола в игре с «Аяксом» (2:2).

Вау, Рэшфорд! Сделал хет-трик за 17 минут после выхода на замену и повторил достижение Сульшера