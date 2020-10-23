«Боруссии» запретили пускать болельщиков на матч с «Зенитом». Игру с «Шальке» в Дортмунде посетили 300 зрителей

Матч группового этапа в Дортмунде между «Боруссией» и пройдет при пустых трибунах.

В прошлую субботу немецкому клубу разрешили допустить 300 зрителей на домашний матч Бундеслиги против (3:0).



«Министерство здравоохранения земли Северный Рейн-Вестфалия отклонило идентичный запрос от на матч против «Зенита», – говорится в сообщении клуба.

Sports.ru проведет видеотрансляцию и текстовый онлайн этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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