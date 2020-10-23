Зе Луиш о том, почему не отдал пас Жемалетдинову: «Просто его не увидел, потерял концентрацию»

Теги Локомотив Бавария премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Зе Луиш Рифат Жемалетдинов Матч ТВ Футбол

Форвард «Локомотива» Зе Луиш дал комментарий после матча Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

– До этого матча я давно не выступал все 90 минут, я много тренировался и сейчас чувствую себя очень хорошо. Тренер увидел, что я готов играть, и оставил меня на поле.

У «Баварии» в защите оставалось свободное пространство, и мы просто ждали своего момента, гол получился из этого.

– Почему не отдал пас на Жемалетдинова?

– Честно говоря, я просто его не увидел, потерял концентрацию и неправильно оценил ситуацию на поле. Важно было забить второй мяч, но у нас это не получилось, – сказал Зе Луиш.

«Локо» проиграл «Баварии», но переборол страх и кайфовал. Такими мы и хотим видеть наши клубы в Европе

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