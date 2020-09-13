Умтити стал веганом: «Никогда не чувствовал себя так хорошо. Похудел на три килограмма»

Защитник «Барселоны» рассказал, что стал веганом.

«У меня было много рецидивов, это касалось даже икроножной мышцы. Проблема была не в колене, а в общем дисбалансе. Мне нужно было остановиться, чтобы задать себе правильные вопросы. Именно этим я и занимаюсь. Нужно было начать с нуля.

Я стал веганом. Не ем мясо, рыбу. Я действительно забочусь обо всем этом. Растительный белок дает почувствовать себя хорошо. Я больше не ем пасту.

Мое тело стало чувствовать себя гораздо лучше. Я похудел на три килограмма, мне было необходимо это. Никогда еще я не был так хорошо готов физически.

Я похудел и стал сильнее одновременно, никогда я не тренировался так много, никогда не был так дотошен в каждой детали. Думаю, это сыграет большое значение для моей карьеры», – сказал Умтити в интервью Canal Football Club.

Француз не выходит на поле в составе «Барселоны» с 27 июня. С момента перехода в каталонский клуб в 2016 году Умтити пропустил более 25 матчей из-за травм. За два последних сезона он провел 27 игр в .