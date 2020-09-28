Френки де Йонг: «Мы должны подстраиваться под Месси. Он лучший игрок в мире»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о своем выступлении за каталонский клуб.

«Думаю, очень популярна в Нидерландах, потому что в этом клубе играло много голландцев. И, конечно же, был величайшим голландским игроком всех времен – он играл здесь и оказал большое влияние на клуб.

Думаю, что по своей природе я хочу получать мяч в начальной стадии атаки и вести игру. Считаю, мне этот стиль игры подходит больше, чем ждать мяча и получать его впереди, где я буду меньше с ним работать.

Я чувствую себя комфортнее в роли опорного полузащитника с диспетчерскими функциями, чем на более выдвинутой позиции. Но я могу играть и выше. Для меня это не столь важно, но, если бы я мог выбирать, то предпочел бы играть в составе пары опорных, чем, например, в качестве медиапунты (ложной девятки).

Считаю Миралема Пьянича очень хорошим игроком. Он прекрасно работает с мячом. Думаю, он здорово видит игру, а его удары и передачи, в том числе длинные, очень хороши. Так что я думаю, что это качественный игрок, который многое даст нашей команде. Я очень рад, что он пришел к нам.

Когда в вашей команде есть , это значит, что у вас есть лучший игрок в мире. Поэтому вы пытаетесь сделать так, чтобы он оказался в самой лучшей позиции и решил судьбу игрового эпизода. Думаю, мы должны подстраиваться под него. Когда он получает мяч в позиции, где может совершить решающее действие, то он всегда это сделает для команды», – сказал де Йонг.