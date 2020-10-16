Левандовски забивает каждые 37 минут в этом сезоне Бундеслиги. У него 10 мячей после 5 туров

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Роберт Левандовски Футбол

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил хет-трик в матче Бундеслиги против «Айнтрахта» (5:0).

32-летний поляк забивает каждые 37 минут в этом сезоне немецкого чемпионата. На его счету 10 мячей в 5 играх Бундеслиги, это рекорд турнира. Также на его счету 3 ассиста.

Во вчерашнем матче футболист сделал 11-й хет-трик в Бундеслиге. Больше лишь у Герда Мюллера (32), Клауса Фишера (12) и Марио Гомеса (12).

В следующем матче «Бавария» сыграет с «Локомотивом» на стадии группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится 27 октября.

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