Левандовски забивает каждые 37 минут в этом сезоне Бундеслиги. У него 10 мячей после 5 туров

Нападающий «Баварии» оформил хет-трик в матче Бундеслиги против (5:0).

32-летний поляк забивает каждые 37 минут в этом сезоне немецкого чемпионата. На его счету 10 мячей в 5 играх Бундеслиги, это рекорд турнира. Также на его счету 3 ассиста.

Во вчерашнем матче футболист сделал 11-й хет-трик в Бундеслиге. Больше лишь у Герда Мюллера (32), Клауса Фишера (12) и Марио Гомеса (12).

В следующем матче сыграет с «Локомотивом» на стадии группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится 27 октября.