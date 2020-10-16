Степашин о «Динамо»: «Хотим в 2023 году стать одной из лучших команд страны»

Член совета директоров высказался после победы над (3:1) в 12-м туре .

«Мне понравился второй тайм особенно. В первом забили, как всегда снова пропустили, была эта маленькая суета. В раздевалке, во время перерыва появилась энергетика, поэтому второй тайм был надежным.

3:1, могли и четвертый забить, не было паники или просто удержать мяч, несмотря на то, что не было хорошего нашего защитника Евгеньева, получил небольшую травму Н’Жи.

Это, наверное, первый результат для тренера, который что-то сказал и его услышали. И самое главное, что пришло пять тысяч болельщиков. У нас раньше, когда играли в Химках, по четыре тысячи приходило, без всяких ограничений.

Это в том числе команда и Кирилла Новикова, спасибо ему большое. Может, что-то не получилось, думаю, у него как тренера все еще впереди. Перерыв показал, что Шварц управляет, самое приятное, что есть тандем – спортивный директор и тренер, которые работали раньше в одной команде, есть общее понимание, что мы хотим.

Процитирую Станислава Черчесова, с которым рядом сидели на матче, он сказал, что здесь должна быть общая идеология и важно, что хотим, а мы хотим в 2023 году стать одной из лучших команд в нашей стране», – сказал Степашин.