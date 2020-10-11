Сандро Шварц: «Слышал, с Тедеско лучше не общаться. Знаю, дерби со «Спартаком» – самое жаркое для «Динамо»

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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о «Спартаке» и его главном тренере Доменико Тедеско.

– Вам не избежать сравнений с Тедеско. Вы с ним общались?

– Я слышал, что лучше с ним не общаться (смеется). Мы знаем друг друга по Бундеслиге. Но мы не общались. Я говорил не с ним, а с Кураньи, который много времени провел в «Динамо».

Знаю, конечно, что дерби со «Спартаком» – самое жаркое для клуба. Но я приехал только вчера, полностью сконцентрирован на завтрашнем матче [с «Сочи»], – сказал Шварц.

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