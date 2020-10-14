Винисиус после 2:3 с «Шахтером»: «Реал» уже сосредоточен на том, чтобы выиграть класико»

Полузащитник «Реала» Винисиус дал комментарий после матча Лиги чемпионов с «Шахтером» (2:3).

«Мы сыграли плохо, но мы плывем в одной лодке. Сегодня никто из нас не сыграл хорошо, никто не выполнил того, о чем просил Зизу [Зидан]. Нам нужно много тренироваться, и мы уже сосредоточены на том, чтобы выиграть класико.

Сегодня не получился не только первый тайм. То же самое произошло в матче с «Кадисом» [0:1], мы плохо держали мяч и мало прессинговали.

Нам нужно продолжать работать и прибавлять, чтобы обрести оптимальную форму и выигрывать трофеи в этом сезоне. Мы начали его хорошо, но два последних матча проиграли», – сказал Винисиус Movistar +.

Матч Ла Лиги – «Реал» состоится в субботу.

Винисиус забил «Шахтеру» спустя 15 секунд после выхода на замену. Это самый быстрый гол минимум с сезона-2006/07

⚒ «Шахтер» обыграл «Реал», отвозив его в первом тайме (было 3:0). И это при потере 10 игроков!