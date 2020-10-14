Зидан о 2:3 с «Шахтером»: «Мне обидно за игроков «Реала», они это не заслужили»

Главный тренер «Реала» подвел итоги матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против (2:3).

«Неприятные чувства, мы допустили ошибку в первом пропущенном мяче. Нам не хватало уверенности.

Но я доволен, что футболисты отреагировали и прибавили, потому что они этого не заслуживали. Это был неудачный вечер, и я как тренер должен найти решение.

В первом тайме у нас ничего не получалось. Матч складывался непросто. В первую очередь нам не хватало уверенности, а ведь это самое главное.

Я постараюсь все исправить. Футболисты тоже. Нужно постараться найти решение. Теперь мы должны подготовиться к субботней игре.

Мне обидно за игроков , они это не заслужили. Они принесли мне множество побед. Сегодня все сложилось плохо, но завтра взойдет солнце. Я сохраняю позитив и верю в эту команду», – сказал Зидан.