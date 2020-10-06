Мбаппе опасается продлевать контракт с «ПСЖ» без возможности покинуть клуб

«ПСЖ» испытывает трудности в вопросе продления контракта с нападающим .

Соглашение 21-летнего француза с парижанами рассчитано до лета 2022 года. Клуб, учитывая потенциал и безупречный имидж игрока, хотел бы сохранить его еще на несколько лет.

Однако Мбаппе опасается продлевать контракт, который лишил бы его возможности покинуть «ПСЖ».

В последние годы несколько игроков основного состава уходили из клуба свободными агентами – Кингсли Коман, Адриен Рабьо, Тома Менье, Тиаго Силва, Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Сообщалось, что «ПСЖ» предложил Мбаппе контракт на 150 млн евро. Форвард проводит четвертый сезон в команде после перехода из «Монако» за 180 миллионов евро. Французом давно интересуется «Реал».