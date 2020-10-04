Александр Самедов: «Спартак» – претендент на чемпионство. «Зенит» не тот, что раньше, нужно бросать ему вызов»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о перспективах красно-белых в нынешнем сезоне .

«Спартак» сейчас идет здорово с . Но есть еще ЦСКА, «Краснодар»… Впереди еще много игр, не надо торопиться.

Кокорин? Я уверен, что Кокорин будет еще забивать. Это классный нападающий. Ему надо было даже не забить, а просто подлечиться и набрать оптимальную форму. А что касается голевых действий, то я в нем не сомневался.

Покупка Мозеса – это заявка на борьбу за чемпионство? Это, конечно, усиление. Взяли классного футболиста и укрепили проблемную позицию. Его имя и клубы, в которых он играл, говорят сами за себя.

Вообще здорово, что в «Спартаке» сейчас играют все. Особенно воспитанники. Хочется верить, что Тедеско доверяет молодежи и делает ставку на них. Я думаю, что это хорошо для клуба.

В «Спартаке» всегда хватало воспитанников в заявке. Просто кому-то давали шанс, кому-то нет. Сейчас доверяют всем.

Есть ли сейчас прогноз на «Спартак» на оставшуюся часть чемпионата? Понятное дело, что надо на первое место забираться, но если будут в тройке – тоже хорошо. Мне кажется, сейчас такой чемпионат, что вполне возможно на чемпионство замахнуться.

Да, – претендент на чемпионство. Сейчас нет каких-то сверхсильных команд. Тот же «Зенит» сейчас не тот, что был раньше, и нужно бросать ему вызов», – сказал Самедов.