Министр спорта Подмосковья о пенальти в пользу «Спартака»: «По-моему, Понсе акцентированно подставлял голову»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался после матча – (2:3).

«Счет должен был быть как минимум равным, мы не заслуживали проигрыша. Это можно посмотреть по количеству ударов, по которым мы превосходили соперника, но будем дальше работать.

[о пенальти в ворота «Химок»] Мы трагедии не делаем, хотя, по моему мнению, в том эпизоде соперник [Понсе] акцентированно подставлял голову. Что касается протеста по работе судей, то пускай это решает клуб, не хочется делать выводы.

[о работе Черевченко] Ребята обрели уверенность. Мы обыграли «Динамо», с «Локомотивом» тоже не хуже смотрелись, можно было цепляться за ничью. В следующей игре с «Ростовом» все будет видно», – сказал Терюшков.

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