Сульшер о «МЮ» на старте сезона: «Не хотим использовать это как оправдание, но нам нужна была предсезонка»

Главный тренер высказался о победе над (4:1) в матче .

«После прошлого матча (1:6 от «Тоттенхэма» – прим. Sports.ru) этот камбэк имеет еще большее значение. Уже на второй минуте мы проигрывали 0:1, и это еще сильнее повышает значение этого результата.

Мы продемонстрировали хорошую устойчивость и отличный характер. Мы не хотим использовать это как оправдание, но нам нужна была предсезонка.

Хотелось подойти к паузе на матчи сборных с большим количеством очков, чем у нас есть, но теперь мы знаем, что для нас сезон начался сегодня, потому что мы стали играть быстрее. Мы показали это», – сказал Сульшер.