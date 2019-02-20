Моуриньо о том, почему Венгер не упомянул его в книге: «Не пишут главу про 12-14 матчей, в которых не было побед»

Главный тренер предположил, почему экс-тренер Арсен Венгер не упомянул его в своей автобиографии My Life in Red & White.

«Ты не будешь писать главу про 12-14 матчей, в которых ты никогда не побеждал. Так почему он должен говорить обо мне в своей книге?

Книга выпускается для того, чтобы порадовать себя, заставить гордиться собой. Так что я отлично понимаю ситуацию», – сказал португалец.

Моуринью выиграл 9 матчей у Венгера, начиная с 2004 года. Француз побеждал Жозе лишь дважды. Еще семь игр завершились вничью.

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