Хавбек «Зенита» Вендел прилетел в Санкт-Петербург

Новичок «Зенита» Вендел прибыл в Санкт-Петербург.
23-летний хавбек был куплен у «Спортинга» за 20,3+4 млн евро.
Контракт с бразильцем рассчитан до конца сезона-2024/25.
17 октября «Зенит» примет «Сочи» в 11-м туре РПЛ.
Вендел – в «Зените». Он попал в футбол в 17, чуть не перешел в «ПСЖ», шалил в «Спортинге» (водил без прав, нарушал режим)
Несколько часов назад в Пулково 🤝👌 @_08wendel pic.twitter.com/BOaZjnmJKf— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 14, 2020
Вендел — здесь! 👍— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 14, 2020
«Зенит-ТВ» показывает первые минуты бразильца в Петербурге. pic.twitter.com/J8ouFdRKmC