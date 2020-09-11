Хавбек «Зенита» Вендел прилетел в Санкт-Петербург

Новичок «Зенита» Вендел прибыл в Санкт-Петербург.

23-летний хавбек был куплен у «Спортинга» за 20,3+4 млн евро.

Контракт с бразильцем рассчитан до конца сезона-2024/25.

17 октября «Зенит» примет «Сочи» в 11-м туре РПЛ.

Вендел – в «Зените». Он попал в футбол в 17, чуть не перешел в «ПСЖ», шалил в «Спортинге» (водил без прав, нарушал режим)