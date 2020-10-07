Домрачева о протестах в Беларуси: «Мой гнев не решит общественных проблем. Бесполезно сотрясать воздух агрессивными высказываниями, но и дубасить людей на улицах – тоже»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону высказалась о протестах в Беларуси.

На днях ее брата Никиту задержали в Минске.

«Что-то делая, предпринимая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чье-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведет.

Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… не важно, случайно оказавшихся в «горячих» местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет – все одинаковы.

Пока очевидно, что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку. На данный момент я пока не вижу того своего шага, совершив который смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране.

А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем «завалили/арестовали/уволили». Не в первобытном же веке живем…

Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и все обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели – справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?» – написала Домрачева.

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