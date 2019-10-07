41-летний Марло подписал контракт с «Сан-Хосе» на год и 700 тысяч долларов. Он может побить рекорд Хоу по матчам в НХЛ

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Нападающий Патрик Марло проведет еще один сезон в НХЛ.

41-летний хоккеист подписал контракт с «Сан-Хосе» на один год. Его зарплата составит 700 тысяч долларов.

В прошлом сезоне НХЛ Марло играл за «Шаркс», после чего перешел в «Питтсбург», где провел остаток чемпионата. В общей сложности он набрал 22 (11+11) очка в 66 матчах.

Всего в лиге канадец сыграл 1723 игры и записал на свой счет 1188 (562+626) баллов.

Отметим, что Марло в новом сезоне может побить рекорд Горди Хоу (1767) по матчам в НХЛ. Сейчас 41-летний форвард занимает 5-е место по этому показателю, уступая также Рону Фрэнсису (1731), Яромиру Ягру (1733) и Марку Мессье (1756).

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