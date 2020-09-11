Черчесов об усталости сборной: «У вас есть мнение, а у нас – цифры. Во 2-м тайме с Турцией набегали больше, чем в первом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не согласился с мнением о том, что игроки команды не справились с физической нагрузкой во 2-м тайме матча Лиги наций против Турции (1:1).

«У вас есть мнение, а у нас есть цифры: мы во втором тайме набегали больше, чем в первом. Другое дело, что соперник перехватил инициативу, и в игровом плане мы стали чуть хуже – вот с этим я полностью согласен. Но мы не бегали меньше.

Я могу показать цифры, которые говорят об обратном», – сказал Черчесов.

Завтра, 14 октября, россияне сыграют против сборной Венгрии в рамках . Начало матча – в 21:45 по московскому времени.