«Академия футбола» на матче Россия – Венгрия. Прямой эфир с Сычевым, Шнякиным и Гуркиным

«Академия футбола», совместный проект Sports.ru и платежной системы «Мир», предлагает провести вечер матча сборных России и Венгрии вместе. Бывший футболист сборной Дмитрий Сычев, комментатор Дмитрий Шнякин и блогер Алексей Гуркин ждут вас 14 октября в 21:15 в прямом эфире в ВК и на главной странице Sports.ru.

Гости «Академии футбола» будут в прямом эфире обсуждать матч, а также разговаривать на темы, связанные с матчами Лиги наций, сборной России и даже выучат несколько слов на венгерском языке.

А в перерыве с оперативным разбором выступит специальный гость – тактический эксперт Sports.ru, комментатор Вадим Лукомский.

«Академия футбола» – большой проект, который делали платежная система «Мир» и Sports.ru в 2020 году, посвященный изучению футбола с разных точек зрения: судей, игроков, болельщиков, блогеров, тренеров, бизнесменов. Все мы по-разному смотрим футбол и каждый из нас обогащает своим видением любимую игру.