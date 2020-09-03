Президент Ла Лиги: «Мы расширили вещание до Монголии и Гренландии. Следующая цель – обойти АПЛ»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о росте доходов от телевизионных прав и глобальных целях организации.

«Мы расширили охват вещания вплоть до Монголии и Гренландии. Это не столько экономический фактор, сколько символический, потому что доходы там минимальны. Но с июня Ла Лигу можно увидеть повсюду в мире. Следующая цель – мы хотим обойти АПЛ.

У нас есть офисы по всему миру, с нами работают сотни людей. Нам важно присутствовать в самых густонаселенных и богатых странах, чтобы продвигать нашу лигу, находить местных спонсоров, которые помогут нашему экономическому росту. За 7 лет мы добились серьезных результатов.

В нашей стране 35-40 миллионов жителей. У нас нет такой домашней аудитории, как в Великобритании, где 70 миллионов человек. Поэтому нам нужно работать на зарубежных рынках, например, в Азии. Там мы растем, но еще многое предстоит сделать в сравнении с », – сказал Тебас.

Отметим, что в сезоне-2013/14 реализация телеправ принесла лиге доход в размере около 800 миллионов евро. В сезоне-2018/19 – 1 миллиард 831 млн евро.