Станислав Черчесов: «Зрителям игра понравилась, думаю. Замены Турции дали о себе знать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ничью в матче со сборной Турции (1:1).

– По концовке матча показалось, что силы закончились физически – меньше атак стало, и соперник давил. Можно ли сказать, что Россия при счете 1:0 стала играть по счету, или соперник вынуждал?

– Соперник вынуждал. Мы, естественно, хотели продолжать. Но прямо с первых минут второго тайма было видно, что замены сборной Турции дали о себе знать. Там есть равноценные замены, которые могут не просто поменять, но еще и усилить, не просто усилить, а по-другому усилить.

Есть у моего коллеги несколько вариантов, и он ими воспользовался. Если к Ундеру мы были готовы, то к двум центральным нападающим – не очень. Поэтому пару минут нам было сложно.

Мы потом выпустили одного опорного полузащитника, чтобы чуть-чуть пыл охладить соперника. По большому счету, нам это удалось, но не удалось впереди добавить.

– Учитывая потери в составе, вот такой результат в матче с Турцией и 7 очков за три матча как оцените?

– Если честно, наверное, не обидятся на меня ни Миранчук, ни Головин, ни Баринов, ни Фернандес, ни Джикия и далее по счету – они прекрасно знают, что мы максимально верим в футболистов, кто у нас есть, и стараемся их делать сильнее и давать максимальный результат.

Сегодня нам это не до конца удалось, но зрителям, думаю, игра понравилась – тем, кто был на стадионе и смотрел по телевизору, – сказал Черчесов в эфире «Матч Премьер».