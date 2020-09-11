Арриго Сакки: «Сарри в «Юве» – самоубийство. Футболисты не подходили под его стиль игры»

Бывший тренер «Милана» оценил период работы в .

«Я с самого начал говорил ему, что это самоубийство. Эти игроки никак не подходили под его стиль игры.

Сарри не повезло, что он заболел пневмонией в предсезонке. Это еще сильнее уменьшило вероятность того, что его идеи будут усвоены в течение нескольких недель интенсивных тренировок.

Он сможет вернуться к работе, если найдется клуб с игроками, подходящими под его идеи. Я полностью разделяю его идеи – о красивом и гармоничном футболе», – сказал Сакки.

В минувшем сезоне Сарри выиграл с «Юве» Серию А и вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Лиона».

С нового сезона бывший хавбек сборной Италии Андреа Пирло возглавляет «Ювентус».

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