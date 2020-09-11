Луис Суарес: «Всегда говорил, что «Барсе» нужен молодой нападающий. Клуб так и не купил того, кто соперничал бы со мной»

Бывший форвард «Барселоны» высказался об уходе из каталонского клуба.

«Я провел шесть лет в «Барселоне» и всегда говорил, что клубу нужен молодой нападающий. Они никогда не подписывали того, кто мог бы со мной соперничать.

У нападающих бывают полосы и моменты. Прежде чем узнать из прессы, что я им не нужен, я заслужил, чтобы мне позвонили и объяснили причины.

В «Барселоне» много противоречий. Я предлагал решения. Если бы вопрос упирался в экономику или спорт, я бы понял. Они могли бы и объяснить. Мне было непонятно решение совета директоров.

Два года назад они думали подписать других нападающих, потому что хотели выгнать меня. Это происходит очень давно. За 6 лет я ни разу не конфликтовал с партнерами по команде, как и Лео», – сказал Суарес.

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