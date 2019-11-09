Арсен Венгер: «Бавария» – лучшая команда Европы. Но «Барса» и «Реал» сейчас слабы»

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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о мюнхенской «Баварии».

– «Бавария» выигрывала все матчи Лиги чемпионов, включая 8:2 с «Барселоной». Была ли эта команда лучшей в новейшей футбольной истории?

– Это даже не лучшая «Бавария» за последние годы. Команда, выигравшая требл в 2013 году, была лучше.

Я не хочу преуменьшать достижения нынешней команды. «Бавария» на данный момент является лучшей командой в Европе. Но это еще и потому, что нет других больших команд. «Барселона» слабая. «Реал» слаб.

Лам, Рибери, Роббен, Швайнштайгер, Кроос. У них было по топ-игроку на каждой позиции. Команда все еще может развиваться, может быть, она достигнет уровня 2013 года. Но пока они не так хороши, – сказал француз.

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