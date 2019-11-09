Арсен Венгер: «Бавария» – лучшая команда Европы. Но «Барса» и «Реал» сейчас слабы»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о мюнхенской «Баварии».
– «Бавария» выигрывала все матчи Лиги чемпионов, включая 8:2 с «Барселоной». Была ли эта команда лучшей в новейшей футбольной истории?
– Это даже не лучшая «Бавария» за последние годы. Команда, выигравшая требл в 2013 году, была лучше.
Я не хочу преуменьшать достижения нынешней команды. «Бавария» на данный момент является лучшей командой в Европе. Но это еще и потому, что нет других больших команд. «Барселона» слабая. «Реал» слаб.
Лам, Рибери, Роббен, Швайнштайгер, Кроос. У них было по топ-игроку на каждой позиции. Команда все еще может развиваться, может быть, она достигнет уровня 2013 года. Но пока они не так хороши, – сказал француз.
Внезапное унижение лучшей команды Европы: «Бавария» отлетела от «Хоффенхайма» – 1:4. Проиграли впервые за 10 месяцев