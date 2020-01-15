Арсен Венгер: «Арсенал» подготовил Гнабри, а «Бавария» просто украла его»

Бывший главный тренер Арсен Венгер высказался об игре вингера «Баварии» , забившего два гола в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«У этого парня нет никакого реального предела возможностей. Дело в том, насколько он готов к трудностям.

Гнабри обладает скоростью, мощью, техникой, умом, но иногда он ищет легкий путь. В этом была его проблема.

Я отправил его в «Вест Бромвич», и это вообще не сработало. Если честно, мне кажется, у нас с ним было соглашение, а просто украла его из «Вердера».

Серж – хороший футболист, у него есть навыки индивидуальной и коллективной игры.

Он был хорош, мы подготовили его и хотели подписать новый контракт, прежнее соглашение истекало, и мы думали, что он останется», – сказал Венгер в интервью beIN Sports.

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