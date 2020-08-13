Обамеянг станет самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала». Он продлит контракт до 2023 года (The Athletic)

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг продлит контракт с «Арсеналом» на 3 года, сообщает The Athletic.
По информации источника, после подписания нового соглашения габонец станет самым высокооплачиваемым игроком «канониров».
Напомним, что в настоящий момент больше всех в лондонском клубе зарабатывает полузащитник Месут Озил – 350 тысяч фунтов в неделю.
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