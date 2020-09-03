опубликовал схему распределения доходов в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21.

Суммарно все клубы-участники получат 1,95 млрд евро. Каждая команда, дошедшая до группового этапа, получит 15,25 млн евро (14,5 млн в качестве начальной выплаты и 0,75 в виде дополнительной).

За победу на групповом этапе выплатят 2,7 млн евро, за ничью – 0,9 млн. Неиспользованные средства (0,9 млн с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.

Участники плей-офф получат следующие выплаты:

Выход в 1/8 финала – 9,5 млн; выход в 1/4 финала – 10,5 млн; выход в 1/2 финала – 12 млн; выход в финал – 15 млн. Победитель Лиги чемпионов получит еще 4 млн евро.

Также все клубы получат выплаты на основании рейтинга выступлений за десять лет. Общая сумма этого пула средств – 585 млн евро. Сумму разобьют на доли коэффициентов, каждая доля – 1,108 млн. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю, клуб с наивысшим рейтингом – 32 доли (35,46 млн).

Еще одна часть выплат – маркетинговый пул в размере 292 млн евро. Сумма будет распределена по удельному весу каждого телерынка в ЛЧ, после чего будет разбита между клубами, представляющими ассоциацию, а также в зависимости от результатов команд в турнире.

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