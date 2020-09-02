Кепа о 3 матчах подряд в запасе «Челси»: «Уверен, исправлю ситуацию»

Вратарь поделился мнением о своей ситуации в команде. Последние три матча испанец провел в запасе.

«Я чувствую себя хорошо и уверенно. Возможно, ситуация не идеальная, но такие вещи тоже нужно пережить. Я уверен в том, что исправлю ситуацию. Когда появится возможность сыграть, постараюсь сделать это как можно лучше.

Конечно, я хочу играть. Ощущаю себя сильным вратарем, мне хорошо как в сборной, так и в «Челси». Это великий клуб, и я счастлив», – сказал Кепа.

Фрэнк Лэмпард: «Должен вступиться за Кепу. Не скажу, что он провел последнюю игру за «Челси»

Обзор FIFA 21: геймплей не изменился, зато добавили кооператив и немного прокачали карьеру (наконец-то!)