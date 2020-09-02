Ла Лига сообщила «Атлетико» об уходе Парти за 32 минуты до закрытия окна. «Арсенал» не уведомлял клуб

В «Атлетико» крайне возмущены тем, как «Арсенал» организовал переход полузащитника .

По информации The Athletic, руководство «канониров» не сообщило мадридскому клубу о намерении выплатить отступные за хавбека.

в своем заявлении по поводу ухода футболиста уточнил, что получил официальную информацию о трансфере за 32 минуты до закрытия окна. Об этом клуб уведомила , которой сообщил о готовности активировать опцию выкупа Парти за 50 млн евро.

В мадридском клубе возмущены тем, как «Арсенал» ведет дела. Со ссылкой на одного из руководителей «Атлетико» сообщается, что в клубе считают отношения с лондонцами непоправимо испорченными.

«Арсенал» объявил о трансфере Парти вчера. Клуб проявлял интерес к игроку с 2018 года.

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