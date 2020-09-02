«Спартак» предлагает Сантонзу 1,2 млн евро в год. «Метц» готов продать его за 5 млн

Правый защитник «Метца» может продолжить карьеру в .

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники, французский клуб готов продать футболиста красно-белым за 5 млн евро.

«Спартак» предложил игроку 4-летний контракт с зарплатой 1,2 млн евро в год. Московский клуб направил в «Метц» предложение в размере 4 млн евро, а также 700 тысяч евро в виде бонусов. Французский клуб ответил, что готов оформить сделку, если получит за Сантонза 5 млн евро.

Француз перешел в летом 2019 года из «Ланса». Его трансфер обошелся клубу в 3 млн евро.

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