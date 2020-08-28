«Динамо» может возглавить экс-тренер «Вольфсбурга» Исмаэль («СЭ»)

продолжает поиски нового главного тренера команды.

По данным , в список кандидатов на этот пост вошел 45-летний француз .

В качестве футболиста он выступал во Франции, Англии, Германии (в том числе, в «Баварии»). Тренировал «Нюрнберг», «Вольфсбург», греческий «Аполлон» и австрийский ЛАСК.

Руководство «Динамо» должно сделать окончательный выбор из нескольких кандидатур в ближайшие дни.

Московский клуб с 17 очками занимает 6-е место в турнирной таблице после 10 туров.

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