Игроки «Арсенала» против увольнения 55 работников клуба. Команда шла на снижение зарплат ради сохранения штата

Игроки недовольны действиями руководства.

Вчера клуб выступил с официальным заявлением и сообщил, что увольняет 55 сотрудников из-за последствий пандемии коронавируса. При этом, как пишет The Athletic, пока неизвестно, сотрудники каких отделов подвергнутся сокращениям.

По информации источника, футболисты с непониманием отнеслись к решению клуба. Игроки в апреле согласились на сокращение зарплат на 12,5% при условии, что все рабочие места будут сохранены.

Игроки расстроены и разочарованы действиями руководства, поскольку 55 сотрудников – это почти 10% из тех, кто работает в «Арсенале» на постоянной основе. Поэтому некоторые футболисты намерены встретиться с руководством и обсудить сложившуюся ситуацию.