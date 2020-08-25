Александр Медведев: «Сочи» предлагал Ригони хорошие условия. Спрашивать надо у него»

Генеральный директор высказался о трансферной деятельности клуба.

— Ригони арендован «Эльче». Почему сорвались переговоры с ?

— Да, он действительно переезжает в Испанию, но не на условиях аренды, а на условиях полноценного перехода. Про «Сочи» надо спрашивать у него. Насколько я знаю, ему были предложены хорошие условия. И его одноклубники зенитовские хорошо играют — и Нобоа, и Маммана. Причина, наверное, в том, что вернулся в Ла Лигу — аргентинский владелец, хочет видеть своих соотечественников.

— На какой стадии переговоры с Венделом? Когда его объявят?

— На продвинутой. Сегодня последний день, когда можно заявлять игроков в Лигу чемпионов. Если мы берет игроков, то ждем их выступления в Лиги чемпионов.

— остался в «Зените»?

— Все новости ждите сегодня.

— Какие трансферы еще можно ожидать?

— Дождитесь окончания дня, все узнаете, – сказал Медведев.

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