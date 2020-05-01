Василий Уткин: «Пожалуй, Акинфеев – первый вратарь в истории нашего футбола после Яшина»

Журналист Василий Уткин высоко отозвался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве. Уткин включил голкипера в свой топ-10 лучших российских футболистов.

«Сейчас можно смело говорить, что, пожалуй, после Яшина первым вратарем в истории нашего футбола является именно Акинфеев. Не Дасаев, не Маслаченко, не кто-либо другой, а именно Акинфеев. По-моему, это настолько очевидно, что тут даже аргументировать особо не нужно.

Без Акинфеева постсоветская десятка лучших футболистов никак не обойдется. Тем более важно это подчеркнуть, что в последние годы Игорю стала избыточно свойственна скромность.

Это же известная история, что именно он должен был оказаться на обложке GQ по итогам ЧМ-2018. Акинфеев отказался. Так началась большая пиаровская карьера Артема Дзюбы», – сказал Уткин на своем YouTube-канале.

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