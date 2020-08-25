Зинедин Зидан: «У «Реала» три победы и ничья. О чем еще я могу просить игроков?»

Главный тренер «Реала» подвел итоги матча 5-го тура с «Леванте» (2:0).

«Таков футбол. Соперник имел хорошие, опасные моменты. Мы здорово начали первый тайм и хорошо играли в начале второго, а затем мы забили второй гол и сняли все вопросы о результате.

Нам пришлось помучиться, это один из тех матчей, где иначе не победить. У соперника были моменты во втором тайме, но это естественно.

Нам нужно гордиться тем, чего добились парни. Мы только начинаем сезон. Парни выиграли три матча и еще один свели к ничьей. О чем еще я могу их просить?

Я не волнуюсь из-за недостатка голов, сезон только начался. Мы во многих аспектах еще можем прибавить и собираемся это сделать.

Винисиус забил гол, и именно об этом я его и буду просить дальше. Он должен работать, становиться сильнее. Я не буду говорить о неудачах, только об успехах, надо сохранять позитивный настрой.

От матча у меня остались неплохие впечатления. Мы знаем, что можем стать сильнее, допускать меньше моментов у своих ворот. Но мы набрали три очка, не пропустили – все счастливы», – сказал Зидан.

«Реал» выиграл третий матч подряд, победив «Леванте» (2:0)