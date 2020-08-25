Газизов о трансферах: «К концу окна ребята будут, придут помогать «Спартаку»

Генеральный директор «Спартака» рассказал о трансферной работе клуба.

– Насколько велика вероятность, что до конца трансферного окна новичков не будет?

– Надеюсь, что все будет хорошо. Естественно, на каком-то этапе были моменты, когда хотелось, чтобы переговорный процесс пошел лучше. Но в это трансферное окно есть определенные проблемы: мы работаем на телефонах, не можем напрямую общаться с футболистами. Это доставляет проблемы.

Но к концу трансферного окна ребята будут, они придут и будут помогать «Спартаку». В любом случае, «Спартак» набирает очки, это самое главное. Если что-то пойдет не так, мы будем подключать внутренний резерв, он у «Спартака» огромный. Усиления тоже нужны, работаем над этим.

– Перед сезоном была озвучена цель – титулы. Сейчас в центр поля мог выйти со скамейки Маркитесов. Больше центр поля не получалось усилить. Хватит ли этого запаса без трансферов?

– Я знаю, что надо верить в лучшее и победу. Что может произойти с каждым, я тоже знаю. Обычные слова.

Вы меня вытягиваете на различные вещи, чтобы я вам сказал, что завтра придет такой-то человек за такие-то деньги. Это неправильно. Потом вы все будете меня хейтить и говорить, что я натворил, – сказал Газизов.

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