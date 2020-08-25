Хавбек «Краснодара» Уткин о жеребьевке ЛЧ: «Хотелось бы кого-то посильнее, конечно. Но я рад тому, что есть»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа .

«Быки» сыграют с «Севильей», и . Это выступление в Лиги чемпионов станет для первым в истории.

«Потихонечку приходим в себя после победы над ПАОК, много положительных эмоций. У нас много сил и мотивации на предстоящий матч чемпионата России.

Я не загадывал каких-то клубов. Конечно, хотелось бы кого-то посильнее, но я рад тому, что есть. ? Это знакомая нам команда, пусть она и немного поменялась. Думаю, что мы будем готовы к матчу.

Я сейчас стараюсь минимально смотреть за европейским футболом, нет на это времени», – сказал Уткин в эфире телеканала «Матч Премьер».