Хавбек «Краснодара» Уткин о жеребьевке ЛЧ: «Хотелось бы кого-то посильнее, конечно. Но я рад тому, что есть»

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Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

«Быки» сыграют с «Севильей», «Челси» и «Ренном». Это выступление в Лиги чемпионов станет для «Краснодара» первым в истории.

«Потихонечку приходим в себя после победы над ПАОК, много положительных эмоций. У нас много сил и мотивации на предстоящий матч чемпионата России.

Я не загадывал каких-то клубов. Конечно, хотелось бы кого-то посильнее, но я рад тому, что есть. «Севилья»? Это знакомая нам команда, пусть она и немного поменялась. Думаю, что мы будем готовы к матчу.

Я сейчас стараюсь минимально смотреть за европейским футболом, нет на это времени», – сказал Уткин в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

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